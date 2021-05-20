В Бельгии ищут военного, угрожавшего вирусологу

Правоохранительные органы Бельгии не прекращают поиски Юргена Конингса, 46-летнего армейского инструктора по стрельбе. Перед тем как скрыться, он угрожал вирусологу Марку ван Рансту, возглавляющему программу национальной системы здравоохранения по борьбе с коронавирусом.

Предполагается, что Конингс может находиться на территории национального парка Хоге-Кемпен. На автостоянке, недалеко от парка, была обнаружена машина злоумышленника с оружием, взятым из казармы. Район прочесывают порядка 350 сотрудников полиции.

Как сообщила федеральная прокуратура, в своих посланиях мужчина угрожал не только ван Рансту, но и другим людям, а так же ряду государственных структур. Он заявлял, что не может жить в обществе, где полиция и вирусологи лишили людей всего.

Примечательно, что Конингс уже находился под наблюдением властей как склонный к насилию экстремист крайне правых взглядов.

Александр Де Кроо, премьер-министр Бельгии: "Главный вопрос заключается в том, как вообще такое возможно? Как человек, находящийся в списке Координационного подразделения по анализу угроз, и который в прошлом представлял собой опасность для общества, мог иметь доступ к оружию и получить его? Вот об этом мы говорили на федеральном уровне".

У Юргена Конингса немалый боевой опыт: в составе бельгийской армии он служил в Боснии, Косове, Ливане, Ираке и Афганистане.