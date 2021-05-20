Потепление в Арктике быстрее глобального в три раза - новый доклад

Потепление в Арктике наступает в три раза быстрее, чем в остальном мире. За последние полвека среднегодовая температура повысилась в регионе на 3,1°C, в то время как в целом на планете - примерно на 1°C. И это не предел - бьют тревогу в новом докладе специалисты Программы арктического мониторинга и оценки.

Сокращение ледяного покрова означает новые экономические возможности - рыболовные угодья, судоходные маршруты, доступ к скрытым месторождениям нефти и газа. Но деградация зон вечной мерзлоты ведет к исчезновению целых видов растений и животных, в том числе белых медведей. Последствия уже ощущают на себе как 4 миллиона проживающих в этих широтах человек, так и те, чей дом находится за тысячи километров отсюда - ввиду общего повышения уровня Мирового океана.

Швеция, Сибирь, Аляска: лесные пожары стали здесь привычной проблемой. А значит, важные поглотители парниковых газов превращаются в их мощные источники, что лишь ускоряет темпы изменения климата.