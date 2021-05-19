Конференция UNWTO в Мадриде: туризм после пандемии

Туризм переживает самый масштабный кризис за свою историю. В последнее время появляется все больше предложений о том, как развивать этот сектор в постковидную эпоху. Во Всемирной туристкой организации (UNWTO) уверены, что инновации и устойчивое развитие ложны стать главными ориентирами. На конференции в Мадриде были выбраны 25 стартапов из 138 стран. Авторы этих проектов предлагают идеи, которые помогут прийти к достижению целей устойчивого развития, установленных ООН.

Стартап Etnica из Гватемалы предлагает развивать ответственный туризм в глубинке и создавать благодаря этому рабочие места.

"Такой иммерсивный опыт дарит настоящий культурный обмен, такой туризм позволяет не только узнать людей лучше, вы можете найти здесь семью и друзей, потому что Гватемала очень гостеприимная страна", — говорит Пабло Мартинес, директор старт-апа ETNICA Пабло Мартинес.

Бразильский стартап Sisterswave предлагает бороться с гендерными неравенством в туризме с помощью новых технологий, чтобы женщины могли чувствовать себя в безопасности во время путешествий.

"Наша платформа позволяет женщинами связываться с местными жителями и другими путешественницами. Новые технологии и сестринские отношения помогут нам изменить общество на пути к гендерному равенству", — говорит Жусара Пелликано.

Испания намерена вложить 3,5 млрд евро в цифровое и устойчивое развитие туризма, а также в диверсификацию сектора. Всемирная туристкая организация подчеркивает, что работа в этих направлениях необходима для восстановления.

"Восстановление туризма и экономики в целом должно быть основано на инновациях, устойчивом развитии и образовании. И самое главное здесь — доверие, станет новой валютой обмена. Туризм происходит, когда люди взаимодействуют на основе механизма доверия друг к другу", — говорит Марчело Риччи, директор по связям с общественностью UNWTO.

"На этой конференции чаще всего можно было услышать слова инновации и восстановление, которые станут также основной темой проходящей в Мадриде Международная выставки туристической индустрии FITUR. После пандемии это первая специализированная ярмарка, организованная традиционном живом формате", — передает из Мадрида корреспондент EuronewsКристина Хинер.