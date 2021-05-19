Кризис в Сеуте: нелегалов могли подстрекать к пересечению границ в Марокко

Испания вернула в Марокко свыше 5,5 тысяч мигрантов, которые незаконно проникли на территорию полуанклава Сеута на северном побережье Африки за последние два дня. Военные обеспечивают безопасность в городе. Местные жители опасаются, что из-за отсутствия должного санитарного контроля их усилия по борьбе с пандемией будут сведены на нет. Около четырех тысячи нелегалов по-прежнему ночуют в местных парках и на улицах.

"Мы думали, что здесь о нас позаботятся. А нам говорят возвращаться назад. Я отказываюсь!" - говорит мигрантка из Мали Аиша Диакате. Она отправилась в рискованное путешествие со своей двухлетней дочерью.

С понедельника сотрудники правоохранительных органов и добровольцы Красного Креста спасли в море десятки людей. Среди них было много детей и даже младенцев. Один человек погиб.

Некоторые нелегалы заявляют, что к пересечению границы их подстрекают марокканские военные. Отношения Мадрида и Рабата остаются напряженными из-за того, что Испания ранее приняла на лечение генсека фронта ПОЛИСАРИО, который выступает за независимость Западной Сахары.

Тем временем, в Сеуту прибыл премьер-министр страны Педро Санчес. Испанский Совет министров одобрил выделение Марокко помощи в размере 30 миллионов евро для борьбы с нелегальной миграцией.