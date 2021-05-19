Мюнхен и Дубай не могут поделить "Октоберфест"

Власти Мюнхена выступают против использования названия всемирно известного пивного фестиваля "Октоберфест" в слогане аналогичного мероприятия в Дубае. Об этом сообщает официальный сайт мюнхенского фестиваля.

По мнению руководителя фестиваля "Октоберфест" и представителя администрации столицы Баварии Клеменса Баумгертнера, из-за слогана Oktoberfest goes Dubai ("Октоберфест" проходит в Дубае") создается ложное впечатление, что "Октоберфест" после его отмены в Мюнхене из-за пандемии в этом году переезжает в ОАЭ. Власти Мюнхена требуют от организаторов дубайского фестиваля объявления о прекращении рекламной акции с упоминанием "Октоберфеста". В противном случае дело может дойти до суда.

"<...> пугает то, что третьи лица стараются получить финансовую выгоду от отмены нашего фестиваля, используя всемирную репутацию "Октоберфеста" и утверждая, что между оригиналом и мероприятием в Дубае существует связь, - добавил он. - В интересах нашего города предпринимать шаги в правовом поле против таких недобросовестных и противоправных действий. Наша задача - защитить мировую репутацию "Октоберфеста".

Празднование Октоберфеста в Мюнхене в 2014 году Matthias Schrader/Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.

3 мая стало известно, что мюнхенский "праздник пива", запланированный на октябрь, второй год подряд не состоится из-за пандемии коронавируса.

Согласно более ранней информации, "дубайский Октоберфест" был приурочен к открытию Всемирной выставки Expo. Подобно мюнхенской модели, организаторы хотят установить пивные палатки, аттракционы и киоски на площади 400 000 квадратных метров, что превышает масштаб мероприятия в самой столице Баварии (350 000 квадратных метров).

Празднование Октоберфеста в Мюнхене Matthias Schrader/Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved

Фестиваль из года в год посещают более 6 млн человек, количество литров выпитого пива также измеряется миллионами. В первый раз пивной праздник был проведен 12 октября 1810 года по случаю бракосочетания кронпринца Людвига и принцессы Терезы. Впоследствии фестиваль проводился почти ежегодно. Более 20 раз он отменялся по причине войн, эпидемий холеры и гиперинфляции 20-х годов прошлого века в Германии.

Празднование Октоберфеста в Мюнхене Matthias Schrader/Copyright 2019 The Associated Press. All rights reserved

Мюнхенский фестиваль не только обладает очевидной привлекательностью для ценителей баварской культуры, но и приносит огромные доходы. Более €1 млрд тратят гости "Октоберфеста" в дни его проведения. Эта сумма складывается из выручки от продажи пива, закусок и сувениров, доходов гостиниц и платы водителям такси.