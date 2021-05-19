Медведев заявил о возможности обязательной вакцинации

Вакцинация носит добровольный характер, но иногда в государственных интересах она может стать общеобязательной. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в среду на пленарном заседании Петербургского международного юридического онлайн-форума "9 3/4: вакцинация правом".

"Прививка сама по себе предполагает согласие человека на ее осуществление, то есть, иными словами, мы исходим из добровольности прививок. Но иногда в государственных интересах, в интересах защиты подавляющего большинства населения такого рода решения могут носить и общеобязательный характер. Вот здесь соотношение между добровольностью и обязательностью может быть изменено в пользу обязательности", - сказал Медведев.

Зампред Совбеза РФ добавил, что активное международное сотрудничество для создания прочной правовой основы необходимо для эффективной борьбы с коронавирусом. Он напомнил, что антибиотики изобрели до Первой мировой войны, однако начали использовать только после Второй мировой. Применение антибиотиковой терапии, по сути, изменило мировое здравоохранение.