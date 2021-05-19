Европейский путь Грузии

19 апреля, после нескольких недель совместной работы с Евросоюзом, политические лидеры Грузии подписали важное политическое соглашение. Данный материал написан теми, кто инициировал и поддержал это посредничество - президентом Грузии Саломе Зурабишвили и президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем. Что означает это соглашение для Грузии, ЕС и двусторонних отношений?

Получив независимость 30 лет назад, Грузия снова восстанавливает исторический курс на воссоединение с европейской семьей. С 2004 года Европейский Союз начал предпринимать шаги по сближению Грузии с Европой: от Европейской политики соседства (2004 год) к Восточному партнерству (2009 год). В последнее десятилетие процесс ускорился с подписанием Соглашения об ассоциации с Европейским союзом 2014 года, включающего зону свободной торговли; а в 2017 году была завершена либерализация визового режима, позволившая гражданам Грузии путешествовать в ЕС без виз для краткосрочного пребывания. Связи между Грузией и ЕС намного глубже, чем когда-либо, что было сложно себе представить сразу после освобождения страны от советской власти в 1991 году.

Однако в начале 2021 года Грузия оказалась в политическом тупике. Скрытая поляризация стравливала правящую и оппозиционную партии. Несмотря на усилия посланников ЕС и США, разногласия переросли в политический кризис. В связи с тем, что напряженность в регионе возросла из-за обострившегося осенью 2020 года конфликта между Арменией и Азербайджаном, демократические устои и стабильность в Грузии нуждались в укреплении. При полной поддержке президента Грузии председатель Европейского совета предложил посредничество ЕС в политическом диалоге, возобновленном во время его визита в Грузию 1 марта.

Мы, президент Грузии и председатель Европейского совета, хотим выразить глубокое удовлетворение тем, что это соглашение было согласовано и подписано правящей и оппозиционной партиями. Это соглашение положит конец кризису, который мог подорвать демократический прогресс, достигнутый за последние десятилетия, и ослабить прогресс Грузии на ее европейском пути. Посредством диалога, лидерства и компромисса грузинские политические лидеры устранили разногласия для общего блага страны. Это было сделано в истинно европейском духе, возродившем имидж Грузии как демократического якоря в регионе. Политический кризис закончился, теперь необходимо поддерживать конструктивное политическое взаимодействие. Мы призываем каждую из сторон выполнить свои обязательства.

Это соглашение - победа для Грузии, ее народа и Европейского Союза.

Победа для устойчивых демократических институтов в Грузии

При поддержке Европы это соглашение углубит реформы институтов страны. Избирательный процесс будет соответствовать высочайшим стандартам, и реформы судебной системы должны положить конец любой предполагаемой политизации правосудия. Процедуры разделения власти сделают парламент Грузии одним из самых плюралистических. Эти изменения не только сделают грузинскую демократию более динамичной, но и обеспечат инклюзивность и жизнеспособность реформ.

Победа для народа Грузии

Вдали от партийной вражды, акцент будет перенесен на решение насущных проблем, стоящих перед страной: борьба с пандемией, а также с ее экономическими и социальными последствиями; поддержание стабильности; инвестиции в будущее. Грузинский народ увидел, что преодолевать кризис он будет не в одиночестве. По сей день ЕС - крупнейший донор Грузии с более чем 200 конкретными текущими проектами и общим бюджетом в 500 миллионов евро. Европейский инвестиционный банк вложил около 1,85 миллиарда евро в экономическое развитие, сельское хозяйство, образование и инфраструктуру, и это лишь некоторые из направлений.

В будущем последует более ощутимая поддержка из Европы. Соглашение под названием "Путь вперед для Грузии" открывает двери к более тесному сотрудничеству с ЕС: финансовая поддержка для смягчения последствий восстановления после пандемии коронавируса; расширенное участие в программах ЕС; и повышенное внимание к проектам в области материальной и цифровой инфраструктуры, которые могут укрепить связь Грузии и регионов Кавказа и Черного моря с Европой с потенциалом дальнейшего устойчивого развития.

Победа для Европейского Союза

ЕС может рассчитывать на стабильного, решительно проевропейского партнера в регионе, важного для европейских ценностей, безопасности и взаимодействия. В рамках изменения регионального ландшафта Грузия как никогда имеет большее значение.

Поскольку на карту поставлены обоюдные интересы, ЕС и Грузия теперь должны уделять еще большее внимание выполнению Соглашения об ассоциации и укреплять свое сотрудничество. Помимо двусторонних повесток дня, мы продолжим работать над обновлением и углублением Восточного партнерства, которое способствует расширению сотрудничества, увеличивает поддержку ЕС и укрепляет связи между нашими народами. Параллельно, чтобы отметить особые отношения между ЕС и его ассоциированными партнерами по Восточному партнерству, мы предлагаем провести в ближайшие месяцы встречу лидеров с президентами Украины и Республики Молдова.

В период усиления геополитического давления в регионе нет лучшего ответа, чем то, что продемонстрировали Европа и Грузия. С одной стороны, решительная европейская политическая поддержка небольшой, но динамичной демократии и недопущение дестабилизации в любой форме. С другой стороны, решимость Грузии и впредь идти по избранному ею пути к евроатлантическому будущему.

Саломе Зурабишвили, президент Грузии,

Шарль Мишель, президент Евросовета.