Происхождение Колумба: испанские учёные проведут ДНК-анализ останков мореплавателя

Был ли Христофор Колумб на самом деле генуэзцем? Или же испанцем? А может быть, согласно некоторым версиям, имел португальские, хорватские или даже польские корни?

Специалисты университета испанской Гранады проведут генетическую экспертизу останков мореплавателя с целью установить его истинное происхождение.

"Происхождение Колумба - один из самых больших нерешенных вопросов в истории. Останки были эксгумированы в 2003 году из Кафедрального собора Севильи. В 2021 году их изучит профессор судебной медицины Университета Гранады Хосе Антонио Лоренте, - отмечается в сообщении. - Официальная теория гласит, что Колумб был генуэзцем <...>, однако в последние годы многочисленные теории ставят под сомнение его происхождение".

Согласно официальной теории, Колумб был генуэзцем, но есть многочисленные версии, оспаривающие этот факт. Некоторые из них предполагают, что первооткрыватель Америки мог родиться в Испании, иметь португальские, хорватские, польские или даже еврейские корни.

Часть останков Колумба в университете Гренады AP/AP

Чтобы установить истину, ученые приняли решение провести ДНК-анализ части костных останков Колумба, которые с 2003 года хранились в специальном помещении в университете Гранады. В то время исследовательская группа решила не проводить более тщательный анализ останков. Причина: технология ДНК тогда не была ни точной, ни надежной и требовала значительного количества генетического материала.

Результаты исследования будут оглашены в октябре 2021 года.

Четыре трансатлантических экспедиции Колумба от имени испанских монархов между 1492 и 1504 годами открыли двери для колонизации Европой Америки, тогда известной как Новый Свет.

Колумб умер 20 мая 1506 года и был погребен в испанском городе Вальядолид вопреки его воле быть захороненным в Америке.