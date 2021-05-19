Ближний Восток: поиски мирного решения

В Иерусалиме — мирная демонстрация израильских женщин с призывом остановить волну насилия, охватившую Ближний Восток. Сотни активисток образовали "живую цепь" вокруг стен Старого города.

Обмен ударами между Израилем и Сектором Газа не прекращается уже почти десять дней. По данным палестинской стороны, в Газе жертвами стали по меньшей мере 219 человек, из которых почти половина — женщины и дети. В Израиле сообщают о 12 жертвах палестинских ракет, число раненых оценивают в несколько сотен.

О попытках найти дипломатическое решение на международной арене заявили Франция вместе с Египтом и Иорданией, а также Китай, но пока эти усилия не приносят результатов.

Ещё в прошлый четверг Армия обороны Израиля заявила, что план наземной операции в Газе готов. Но пока еврейское государство ограничивается воздушными и артиллерийскими обстрелами.

Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля:

"Есть лишь два способа справиться с этим. Или завоевать — эта возможность остаётся всегда — или сдерживать. И сейчас мы занимаемся именно силовым сдерживанием. Но я должен сказать, что мы ничего не исключаем. Мы надеемся, что сможем восстановить спокойствие, и сможем сделать это скоро. Я хочу сказать, что мы делаем всё возможное для избежания жертв среди мирного населения".

По сообщениям СМИ, в Израильском руководстве рассматривают возможные варианты прекращения огня, но ждут, когда для этого сложатся подходящие условия.

Пока же на территории еврейского государства регулярно звучат сирены воздушной тревоги. Жители многих населённых пунктов в непосредственной близости от Сектора Газа практически не покидают убежищ.