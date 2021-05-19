"Железный купол": система с изъянами или надёжный защитник?

Израильская армия насчитала ок. 3500 ракет, запущенных из сектора Газа в сторону еврейского государства с начала мая. Согласно этой статистике, лишь малая часть взрывается в Израиле. В среднем, 15-20% ракет падают на палестинских территориях, многие из оставшихся перехватывает система ПРО.

Так во вторник ЦАХАЛ заявил, что зафиксировал за день примерно 270 пусков со стороны группировки ХАМАС. 45 ракет упали в секторе Газа. 90% оставшихся ракет перехвачены системой «Железный купол». В некоторые дни показатели работы ПРО были ещё ниже, а в ряде случаев ракетные удары достигали цели. В Израиле убиты 10 человек, сотни получили ранения. Это стало поводом для возобновившихся обсуждений эффективности «Железного купола».

Концепция

Израильская система ПРО была разработана к 2011 г. для защиты от неуправляемых тактических ракет с дальностью полёта до 70 км. Она состоит из батарей, которые обеспечивают защиту определённой территории. Успех работы «Железного купола» определяют три подсистемы: радиолокация, управление огнём и пусковые установки с ракетами-перехватчиками.

Радиолокационная станция батареи в постоянном режиме отслеживает пуски ракет. Она должна рассчитать траекторию и установить, существует ли угроза для населённых пунктов. Это необходимо, в том числе, для снижения стоимости работы системы ПРО, ведь каждый пуск ракеты-перехватчика стоит тысячи долларов.

Если есть опасность для жилых районов, сигнал о движении цели передаётся центру управления огнём. Он должен рассчитать оптимальное место для перехвата, после чего в течение нескольких секунд запускается ракета «Тамир», которая взрывается рядом с целью и уничтожает её.

Израильский солдат у батареи системы "Железный купол" 20 сентября 2015 AP Photo/Tsafrir Abayov

Эффективность

В ЦАХАЛе говорят, что «Железный купол» способен перехватить 85-90% ракет, представляющих угрозу для гражданского населения. Тем не менее, в армии признают, что были допущены ошибки в работе системы.

В ходе последних обстрелов Израиля ракеты ХАМАС попадали в автобусы, автомобили, на улицы городов и в жилые дома. Военные эксперты объясняют это прежде всего беспрецедентной для региона интенсивностью обстрелов. Чем больше пусков осуществляет ХАМАС, тем более значительный урон наносят те 10-20% ракет, не сбитых «Железным куполом».

«Ракетная DDOS-атака»

Действия группировки, которую ЕС, США и другие страны признают террористической, сравнивают с DDOS-атакой, когда защита онлайн-сервера даёт сбой из-за слишком большого числа запросов. Этим же объясняют необходимость максимально быстрого и эффективного уничтожения военной инфраструктуры ХАМАС, который заявляет, что не намерен прекращать обстрелы Израиля.

ЦАХАЛ утверждает, что атакует именно эти цели в секторе Газа, заблаговременно предупреждая мирных жителей об эвакуации. Сообщают, в частности, об уничтожении пусковых установок, размещённых в жилых домах или рядом с ними. Армия Израиля взорвала также здание прессы в Газе, объяснив это тем, что террористы использовали его для разработки ракетных технологий и создания навигационных помех.

ХАМАС, участники антиизраильских выступлений и ряд неправительственных организаций обвиняют ЦАХАЛ в нанесении ударов по гражданским объектам, убийстве мирных жителей и других военных преступлениях. В правительстве автономии, подконтрольной ХАМАС, заявляют о 170 жертвах израильских ударов, каждый третий убитый, — ребёнок. Более 1200 человек, согласно этим данным, ранены.

В этом противостоянии эксперты высоко оценивают «Железный купол», который показал себя одной из самых эффективных систем обороны в мире. Ни одна ПРО не способна обеспечить защиту от всех запущенных ракет, — объясняют специалисты, — а без «Железного купола» число убитых и раненных в результате обстрелов ХАМАС было бы на один или несколько порядков больше.