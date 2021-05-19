Европарламент как никогда жёстко критикует Турцию

Евросоюз ужесточает своё отношение к Турции. Месяц назад он выразил недовольство тем, что главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен не оказали в Анкаре положенных по протоколу почестей. А в эту среду Европейский парламент осудил Турцию за нарушения прав человека. Депутаты заслушали доклад испанского социалиста о том, что она всё дальше отходит от европейских ценностей и перестаёт соблюдать принципы правового государства. Начо Санчес Амор призывает президента Реджепа Тайипа Эрдогана изменить курс во избежания разрыва торговых связей:

«Процесс принятия Турции в Евросоюз не дошёл до конца и не привёл к демократическим реформам в этой стране, - констатировал автор доклада. - Европейский парламент выдвигает ряд условий для укрепления Таможенного союза. Мы готовы к сотрудничеству с Турцией, но требуем от неё реальной и глубокий демократизации, когда речь заходит о Таможенном союзе».

В докладе социалиста говорится, что за последние два года турецкие власти развязали беспрецедентные репрессии в отношении оппозиции и средств массовой информации. Несмотря на авторитарный стиль правления Эрдогана, Турция всё ещё остаётся кандидатом в члены Евросоюза. Начо Санчес Амор подчеркнул, что если откат от демократии не будет обращён вспять, то переговоры о вступлении Турции в ЕС должны быть формально отменены. Однако глава крупнейшей парламентской фракции Манфред Вебер выступил за продолжение диалога с турками по другим темам:

«Мне, как лидеру Европейской народной партии, ясно, что Турция не может быть членом Европейского Союза, - сказал немец. - Нам нужно по-особому наладить партнёрство и добрососедство. Это то, чего мы должны достичь, и над чем мы должны работать. В нынешних обстоятельствах мы нужны друг другу. Поэтому давайте используем переговоры для развития и улучшения вещей".

В докладе Турция названа ключевым партнёром ЕС по обеспечению безопасности и регулированию миграции.