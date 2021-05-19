ЕС откроет границы для вакцинированных туристов

Брюссель готов к смягчению правил для поездок в Евросоюз из третьих стран. Совет ЕС рекомендовал государствам-членам открыть границы для иностранных туристов, которые полностью привиты от коронавируса. На данном этапе учитываться будут только вакцины, сертифицированные Европейским агентством лекарственных средств. О сроках вступления в силу этого решения пока ничего неизвестно.

"В то же время, чтобы ограничить риск из-за вариантов коронавируса, завозимых в ЕС, совет принял решение о новом "механизме срочного торможения", который позволит государствам-членам действовать быстро и скоординированно", — сообщил официальный представитель Еврокомиссии Кристиан Виганд.

Главные темы предстоящего экстренного саммит ЕС — введение предложенного Еврокомиссией общеевропейского "зеленого цифровой пропуска" и согласование порядка въезда иностранцев в страны Евросоюза. Между тем Европарламент и Совет ЕС пока не могут договориться по вопросу внедрения этого сертификаты, предназначенного для свободного передвижения по Европе.