"Агрессия против границ" Испании

На штурм Сеуты! 8 тысяч человек проникли во вторник в испанский анклав на севере Африки, две тысячи из них подростки, что стало абсолютным рекордом. Испании пришлось развернуть армию. Первый вице-премьер Кармен Кальво назвала случившееся "агрессией против границ" королевства. Наплыв нелегалов произошел на фоне дипломатической напряжённости между Мадридом и Рабатом. В апреле стало известно, что в испанской больнице находится генсек фронта ПОЛИСАРИО, выступающего за независимость Западной Сахары от Марокко. Официальный Рабат предупреждал Испанию о возможных последствиях данной ситуации. Королевство Марокко отозвало во вторник своего посла в Испании для консультаций.