Французский суд рассмотрит дело о россиянине Виннике и миллионах евро

В Апелляционном суде Парижа стартуют слушания по делу россиянина Александра Винника об отмывании миллиардов евро. В декабре он был приговорён к пяти годам лишения свободы, при этом суд тогда посчитал недоказанной вину Винника в использовании программы для кибератак и вымогательства Locky. По словам адвоката Фредерика Бело, защита настаивает на полном оправдании россиянина:

«Мы будем настаивать на том, что Александр не занимался отмыванием денег и не имел намерений отмывать средства, полученные в результате эксплуатации программы Locky, он никогда не был осведомлен об этом».

Одновременно Апелляционный суд должен будет изучить и доводы прокуратуры, которая также обжаловала приговор. Она добивается пересмотра решения о частичном оправдании Винника. В ходе слушаний в прошлом году прокурор просила приговорить его к 10 годам лишения свободы.

Борьба за экстрадицию

Александр Винник был задержан во время отдыха в Греции летом 2017. Его арестовали по запросу США, где россиянина обвиняют в махинациях с криптовалютой. По версии американского следствия, Винник основал онлайн-биржу BTC-e, использовавшуюся для легализации ок. 4 млрд долларов.

Вскоре после ареста в Греции заочное решение о заключении Винника принял Одинцовский суд Москвы, — в рамках дела о срыве поставок оборудования частной компании. На этом основании Москва потребовала экстрадиции Винника в Россию.

В 2018 Москва вновь запросила выдачу россиянина, на этот раз по делу об отмывании денег и киберпреступлениях. Генпрокуратура заявила, что получила заявление Винника с признательными показаниями.

Одновременно экстрадиции подозреваемого добивалась Франция. В Пятой республике наряду с отмыванием денег через BTC-e ему вменяли в вину причастность к распространению троянской программы для вымогательства Locky. В итоге Греция передала Винника Франции по ускоренной процедуре.

Vamnedam

По версии французского следствия, на принадлежащий Виннику счёт Vamnedam на бирже BTC-e поступили миллионы долларов за восстановление доступа к файлам, зашифрованным программой-вымогателем Locky. Сам же Винник, как говорится в материалах дела, был сооснователем биржи. Его партнёром называют Алексея Билюченко, который дал соответствующие показания на суде в России.

BBC приводит версию, согласно которой после ареста Винника и приостановки работы BTC-e Билюченко пообещал перевести средства со счетов пользователей биржи «в фонд ФСБ России».

Впоследствии платформа, уже под названием Wex, была продана компании, связанной известным участником вооружённых формирований сепаратистов на Востоке Украины Дмитрия Хавченко. Тот обвинил Билюченко в хищении части средств за время оформления сделки.

Винник настаивал на том, что лишь консультировал администраторов биржи BTC-e и не связан с её собственниками. Защита называла дело политически мотивированным и заявляла, что россиянин стал жертвой предрассудков и противостояния между Россией и США.