Патриарх Кирилл предлагает запретить суррогатное материнство для иностранцев

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал депутатов Госдумы ограничить суррогатное материнство для россиян и полностью запретить его для иностранных граждан.

"Я призываю Госдуму положить предел использованию услуг суррогатного материнства для иностранцев, а также задуматься об ограничении этого явления в России, ведь и в нашей стране оно разрушает семейное единство и становится формой эксплуатации нуждающихся женщин", - сказал он во вторник на IX Парламентских встречах в рамках Международных образовательных чтений.

Патриарх выразил уверенность, что задача сбережения народа не соответствует услугам, оказываемым иностранцам российскими суррогатными матерями. "Само суррогатное материнство не благословляется Церковью, тем более безнравственно использование материнства на экспорт, безнравственно продавать за рубеж родительский потенциал женщин, когда мы видим сокращение численности населения нашей страны", - подчеркнул он.

Законопроект о регулировании вопросов суррогатного материнства разработан группой депутатов Госдумы. В проекте предлагается дать право на "применение технологий суррогатного материнства" только гражданам РФ, состоящим в зарегистрированном браке, не старше 55 лет. Проект также вводит норму о запрете рекламы услуг в сфере суррогатного материнства.

Суррогатное материнство: цена вопроса

Суррогатное материнство - вспомогательная репродуктивная технология, при которой яйцеклетку, оплодотворенную "в пробирке", переносят в матку в течение первых 3-5 дней развития эмбриона. При этом ребенок может быть зачат от двух генетических родителей, либо генетическим может быть один из них, а вторым - донор. Либо биологический материал может быть подобран от двух доноров сперматозоидов и яйцеклеток.

Первый ребенок, рожденный от суррогатной матери, появился на свет в 1980 году. 37-летняя Элизабет Кейн из штата Иллинойс выносила для бесплодной пары мальчика. Сумма контракта оценивается в 11 500 долларов.

В России первый случай суррогатного материнства датируется 1995 годом. В центре ЭКО при институте акушерства и гинекологии в Санкт-Петербурге 24-летняя девушка стала мамой ради своей подруги, у которой в результате кесарева сечения была удалена матка и погиб ребенок. У суррогатной матери родились двойняшки - девочки.

С тех пор суррогатное материнство приобретало все большую популярность. По данным Европейского центра суррогатного материнства, в России в год появляется на свет минимум 22 тысячи детей при ежегодном росте спроса на процедуру не менее 20%.

Стоимость программы суррогатного материнства варьируется от 500 тысяч рублей до 2,5-3 млн рублей (под ключ). Цены разнятся в зависимости от:

региона России;

агентств, которые подбирают сурматерей;

самостоятельного подбора сурматери заявителем или заявителями;

клиники репродуктологии;

выбранного места для родов;

индивидуальных предпочтений клиентов по проживанию и питанию сурматери и т.д.

Законодательство крайне противоречиво. Семейный кодекс РФ содержит понятие суррогатного материнства, но родителями по этому документу могут быть записаны только лица, состоящие в браке. А вот 55-я статья закона об основах охраны здоровья граждан гласит, что на применение суррогатного материнства имеют право как супружеские пары, так и отдельные женщины и мужчины. Поэтому одиночкам чаще всего приходится официально оформлять статус отца или матери только через суд.

РПЦ против абортов

Неделей раньше патриарх Кирилл выступил с обращением к участникам X Общецерковного съезда по социальному служению. В нем глава Русской православной церкви призвал женщин, которые готовы родить ребенка, но не могут самостоятельно воспитывать его, не прибегать к аборту, а отдать его РПЦ для воспитания.

"Если женщина хочет сохранить свое дитя, в церкви ей обязательно помогут <...>. Если вы не можете воспитать ребенка, но вы его родили или готовы родить, не убивайте ребенка, родите и отдайте нам, церкви, и мы сделаем все, чтобы воспитать и поднять на ноги ваше дитя. И никогда не будем препятствовать тому, чтобы вы как мать могли навещать, чувствовать единство со своим ребенком. Наоборот - будем делать все для того, чтобы укреплялась ваша семья, пусть и неполная, но имеющая ценность и пред богом, и в отношении ко всему нашему Отечеству", - сказал патриарх.

При этом ранее патриарх высказался категорически против так называемый беби-боксов, которые позволяют анонимно отказаться от ребенка, передав его на попечительство государства.