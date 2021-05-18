Суд над организациями Навального затягивается

Мосгорсуд отложил слушания об объявлении экстремистскими организациями Фонда борьбы с коррупцией, Фонда защиты прав граждан и штабов Алексея Навального. Разбирательство должно возобновиться только 9 июня.

Защитой интересов ФБК и ФЗПГ занимается объединение адвокатов и журналистов «Команда 29». Её старший юрист Максим Оленичев рассказал, что в очередным слушаниям были подготовлены многочисленные обращения к суду, которые занимают в общей сложности более 400 листов. С этим он связывает и отложение разбирательства: «видимо, испугались наших талмудов ходатайств».

Иск о признании организаций Навального экстремистскими был подан в апреле. В прокуратуре Москвы заявляют, что ФБК, ФЗПГ и штабы Навального добивались изменения основ конституционного строя и «цветной революции», осуществляли деятельность «нежелательных организаций». В документах говорится о том, что через интернет-страницы объединений распространяются «экстремистские материалы», а также призывы к массовым беспорядкам и участию в несогласованных акциях.

Прокурор приостановил деятельность организаций, после чего руководитель сети штабов Навального Леонид Волков объявил об их роспуске. Он объяснял, что не хочет ставит под угрозу свободу и безопасность активистов.

Судебные слушания проходят в закрытом режиме. «Коммерсант» со ссылкой на источники в силовых структурах сообщал, что материалы дела засекретили из-за личных данных сотрудников правоохранительных органов, которые заявляли об ущербе от действий демонстрантов. По данным издания, значительная часть материалов об объявлении ФБК и ФЗПГ экстремистскими организациями основывается на отчётах региональных прокуратур об участниках кампаний в поддержку Алексея Навального. При этом министерство юстиции по результатам проверок констатировало, что не выявило признаков экстремистской деятельности в работе ФБК.

Соратники Навального обвинения не признают. Юрист ФБК Любовь Соболь в интервью Euronews связала это дело с чередой решений против оппозиционных структур, в частности, с законопроектом об ограничении на участие в выборах для людей, обвиняемых в причастности к экстремистским организациям:

«__Как только ты начинаешь набирать популярность, к тебе появляются претензии со стороны государства. Они боятся проиграть, потому что видят по всем, и открытым, и закрытым соцопросам, что у Единой России, у партии власти, нет и близко большинства поддержки населения. Они боятся, что в Государственную думу пройдут независимые сильные политики, которые действительно будут голосом народа. Они очень боятся разрушения мифа, что за Путина большинство россиян».

Юристы, которые представляют интересы ФБК, ФЗПГ и штабов Навального настаивают на отсутствии реальных доказательств экстремистской деятельности этих организаций. Они обвиняют прокуратуру в манипуляции фактами с целью легализации запрета оппозиционных объединений.