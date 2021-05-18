МЭА представило "дорожную карту" по достижению углеродной нейтральности

Немедленное прекращение инвестиций в добычу нефти, газа и угля - залог достижения углеродной нейтральности к 2050 году. Базирующееся в Париже Международное энергетическое агентство представило "дорожную карту" для решения неотложной глобальной задачи.

Эксперты перечислили более 400 важных этапов. В частности, это отказ от вложений в проекты по поставкам ископаемого топлива и от продаж новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2035 году, а также обеспечение нулевого баланса выбросов в секторе электроэнергетики к 2040-му.

Ради достижения климатической нейтральности в будущем Лиссабон ищет ответов в прошлом. Легендарные желтые трамваи курсируют по узким улочкам города с 1920-х годов. В планах мэрии - увеличение финансирования сетей и открытие новых линий.

"Мы точно знаем, что наибольшее количество в ыбросов в Лиссабоне происходится на транспорт. Следовательно, нам нужно что-то менять именно в данной сфере. Мы проводим активную политику по развитию общественного транспорта. Мы снизили цены на проезд. До коронавируса спрос на него? фактически увеличился почти на 30% за один год за счет снижения цен на проезд", - отмечает вице-мэр Лиссабона Мигель Гашпар.

Развитие электрического общественного транспорта в Португалии соответствует в целом климатическим амбициям Европейского союза. В сообществе рассчитывают на "зеленое" восстановление после пандемии Covid-19.