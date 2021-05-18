Решения проблем Африки

Реструктуризация долгов, прямая денежная помощь и вакцинация: в Париже состоялась Международная конференция по финансированию африканских экономик. В столицу Франции съехались лидеры и главы правительств двух десятков стран, а также руководители ряда международных организаций, в том числе МВФ.

Эммануэль Макрон, президент Франции:

"Пандемия уже нанесла существенный ущерб экономике африканского континента, и ещё нанесёт — в этом году, в будущем году, и в следующем десятилетии. Этот кризис окажется масштабнее, чем любой из предыдущих. По оценкам, которые я считаю заниженными, объёмы необходимого финансирования до 2025 года составят 300 миллиардов долларов".

По словам французского президента, восстановления экономики достичь будет невозможно без стратегии вакцинации населения континента. Участники встречи полагают, что концу года необходимо привить не меньше 40% африканцев. Однако на этом пути стоит множество препятствий.

Феликс Чисекеди, президент ДРК, председатель Африканского союза:

"Наше население не слишком мобилизируется. Отмечается беспокойство, вызванное тем, что вакцины поступают из-за рубежа. По этой причине я считаю необходимым подумать об их производстве в Африке. Это окажет важное влияние на настроения людей".

Ещё в прошлом году, в разгар пандемии, международные организации приостановили выплаты по долгам африканских стран. В Париже Франция и ряд других стран объявили о почти полном списании долгов Судану, который испытывает огромные экономические трудности.

Афолаке Оинлои, Euronews:

"Саммит прошёл после того, как африканские и европейские лидеры призвали мировое сообщество обратить внимание на последствия медицинского и экономического кризиса в Африке. В частности, Европа энергично стремится найти решения этих проблем. Ещё десять лет назад Франция перевела 5 миллиардов евро из своих валютных резервов в Центральный банк западноафриканских стран. Этот перевод был частью обдуманного процесса по реформированию франка КФА. Энтузиазм, который на саммите продемонстрировали африканские президенты, показывает, что всё, что им нужно — это решения, независимо от того, кто их предлагает и где проходит встреча, на которой подобные решения будут выдвинуты".