"Тауктае", несущий смерть: в Индии растет число жертв мощного тропического циклона

По меньшей мере 18 человек, по предварительным данным, стали жертвами мощного тропического циклона "Тауктае", который ударил по западному побережью Индии. Более 120 людей числятся пропавшими без вести. Из опасных районов эвакуированы свыше 200 тысяч жителей. "Тауктае" начал бушевать у индийского побережья в минувшие выходные. Пик непогоды пришелся на вечер понедельника. Циклон принес шквалистый ветер, порывы которого достигали 180 км/час. Ливни нанесли ощутимый экономический ущерб.

"Тауктае" - первый тропический шторм, зафиксированный в Индии в текущем году и самый мощный в регионе за последние двадцать лет.

Для оказания помощи населению власти привели в состояние повышенной готовности подразделения ВМС и сухопутных войск. В Аравийском море три индийских фрегата спасли 60 рабочих нефтяных платформ. Люди находились на двух баржах, дрейфовавших в открытом море.

Стихия, разыгравшаяся на фоне пандемии, может значительно усугубить проблемы, связанные с борьбой против распространения коронавируса.