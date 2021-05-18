Вакцинация в ЕС: успехи и прорехи

Германия отменяет ограничения на вакцинацию, объявляя её всеобщей с 7 июня. П оставить прививку сможет каждый житель страны старше 16 лет.

Пока вакцины распределяются лишь среди приоритетных групп. Главные критерии - возраст, тип занятоcти и наличие хронических заболеваний категории риска.

Йенс Шпан, министр здравоохранения Германии:

"Могу сказать с большой уверенностью о том, что любой житель Германии, который хочет привиться и защитить себя и окружающих, будет иметь такую возможность в ближайшие недели и в течение лета".

В то время, как Берлин наращивает темпы вакцинации, ВОЗ выражает беспокойство по поводу серьёзного дефицита поставок препаратов в рамках международной программы COVAX. Учитывая наблюдающийся прирост числа заражений коронавирусной инфекцией в мире в целом, к концу июня потребуется 190 миллионов доз.

Тедрос Адханом Гебрейесус, генеральный директор ВОЗ: "Компания Pfizer обязалась предоставить в распоряжение COVAX 40 миллионов доз в текущем году. Но большая часть этой партии будет получена во второй половине 2021 года. А препараты необходимы уже сейчас. Я призываю как можно скорее обеспечить их поставки".

На одной из первых строчек в листе ожидания - Украина. В 42-миллионной стране второй укол получили менее 9 тысяч человек. Причины: политические распри и экономические проблемы.

Лотта Силвандер, представитель ЮНИСЕФ:

“Конкуренция на мировом рынке вакцин серьёзным образом помешала Украине расширить свою кампанию по иммунизации населения".

Свободно задышали жители Великобритании. В стране открылись театры, музеи, посетителей - на террасах и в помещениях - принимают в кафе, пабах и ресторанах. Но британский минздрав обеспокоен распространением нового штамма вируса, выявленного в Индии.

Мэтт Хэнкок, министр здравоохранения Великобритании:

"В настоящее время в 86 населённых пунктов пять и более подтверждённых случаев заболевания. Особенно тревогу вызывает ситуация в Бедфорде. Мы изучаем её в данный момент".

Между тем, лабораторные исследования, проведённые в США, показали всё же некоторое снижение эффективности против индийского варианта вируса вакцин Pfizer и Moderna.