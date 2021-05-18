Более 6000 мигрантов за 24 часа: Сеута столкнулась с беспрецедентным числом нелегалов

Более шести тысяч нелегальных мигрантов из Марокко проникли вплавь на территорию Сеуты - полуанклава Испании на северном побережье Африки. Число прибывших в течение дня беженцев стало абсолютным рекордом для Испании.

Власти пиренейского королевства решили мобилизовать армию для оказания поддержки делегации правительства в автономном городе. Сообщается, что более полутора тысяч нелегалов уже возвращены в Марокко.

Беспрецедентный приток мигрантов произошел на фоне дипломатической напряженности между Мадридом и Рабатом.

В апреле стало известно о том, что в больнице в Испании находится генеральный секретарь фронта ПОЛИСАРИО, который выступает за независимость Западной Сахары от Марокко. Власти этой страны тогда предупредили Испанию о возможных последствиях из-за данной ситуации.

Между тем в Рабате заявили, что массовый наплыв нелегалов в Сеуту не является результатом разногласий с Мадридом.

Власти Испании подчеркивают, что будут защищать свои границы и возвращать в Марокко тех, кто попал на территорию пиренейского королевства нелегально.

В связи с произошедшим в Сеуте, премьер-министр Испании Педро Санчес отменил намеченный на вторник визит в Париж.