Понедельник в секторе Газа

Жители сектора Газа разбирают руины своих домов после ночной волны израильских авиаударов. По данным властей еврейского государства, их мишенью были военные объекты движения ХАМАС: разрушены дома девяти командиров, а также 15 километров подземных туннелей радикалов.

Пережившие этот обстрел говорят, что он был самым тяжёлым с начала вооружённого конфликта, который длится уже неделю.

Израильтяне наносят удары по палестинскому анклаву и из артиллерийских орудий. В понедельник был обстрелян порт Газы.

Летят ракеты и из сектора Газа в сторону Израиля, за минувшую неделю их было выпущено более 3 тысяч. Под обстрелом находятся города Ашдод и Ашкелон. В понедельник о погибших израильские власти не сообщали, но по меньшей мере 8 человек получили ранения.

Новые удары с обеих сторон последовали на следующий день после кровавого воскресенья в секторе Газа: в этот день здесь погибли 42 человека - больше, чем во все другие дни с начала бомбардировок. За минувшую неделю число жертв в секторе Газа превысило 200, среди них около 60 детей. В Израиле погибли 10 человек, в том числе 2 детей.

В то время как международное сообщество призывает прекратить насилие, США дали понять, что не будут оказывать давление на стороны конфликта.

Джонатан Шанцер из Фонда защиты демократий, аналитического центра, базирующегося в Вашингтоне, говорит:

"Похоже, что они дают израильтянам немного больше времени, чтобы завершить эту операцию, чтобы, как надеется Изриаль, обезглавить высшее руководство группировки, уничтожить военные склады радикалов и их запасы ракет, чтобы в долгосрочной перспективе ослабить их, лишить их возможности повторить подобное года через 3-4, что случалось в прошлом довольно часто".

Конфликт разразился в прошлый понедельник, когда хамасовцы подвергли ракетному обстрелу территорию Израиля после нескольких недель столкновений в Иерусалиме между палестинскими демонстрантами и израильской полицией.

Поводом к акциям протеста послужили жёсткий контроль доступа к мечети Аль-Акса во время священного для мусульман месяца Рамадан и угроза выселения нависшая над палестинскими семьями Восточного Иерусалима по решению суда.

Во вторник в регионе ожиаются новые протесты арабских граждан Израиля по призыву партии ФАТХ главы Палестинской автономии Махмуда Аббаса.