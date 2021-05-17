Роскомнадзор не будет блокировать Twitter, но возьмется за Facebook и YouTube

Роскомнадзор прекратит замедлять работу Twitter в стационарных сетях, однако замедление трафика на мобильных устройствах пока сохранится. Такое решение было принято после удаления соцсетью более 91% противоправного контента. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Проверка показала, что модераторами Twitter удалено свыше 91% запрещенной информации. На текущий момент из 5,9 тыс. выявленных ведомством запрещенных материалов остаются неудаленными 563 сообщения с детской порнографией, наркотическим и суицидальным контентом, призывами к несовершеннолетним участвовать в несогласованных массовых мероприятиях, а также экстремистскими и иными запрещенными на территории РФ материалами", - говорится в сообщении.

Одновременно Роскомнадзор предупредил о возможном применении аналогичных ограничительных мер к Facebook и YouTube, если те не удалят противоправные материалы.

"Отметим, что в настоящее время выявлены случаи размещения противоправных материалов и на других интернет-площадках, в том числе Facebook и YouTube. В случае если указанные платформы не предпримут соответствующие меры, к ним могут быть применены аналогичные санкции", - сказано в тексте.

В марте 2021 года Роскомнадзор замедлил скорость работы Twitter в России в связи с тем, что с 2017 года сервис не удалил более 3000 сообщений с информацией, которую ведомство посчитало запрещенной. Twitter ответил на давление со стороны российских властей, назвав происходящее попыткой "ограничить свободу дискуссии".