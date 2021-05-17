Лукашенко расширил полномочия силовиков при разгоне акций протеста

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон, расширяющий полномочия органов внутренних дел и ряда других силовых структур. Об этом в понедельник сообщило агентство БелТа.

Ранее документ был одобрен белорусским парламентом.

Нововведениями уточняются условия и пределы применения физической силы, специальных средств, оружия, боевой и специальной техники.

Теперь, согласно закону "Об изменении законов по вопросам обеспечения национальной безопасности Республики Беларусь":

органы внутренних дел наделяются правом применять боевую и специальную технику при пресечении массовых беспорядков;

при этом сотрудники правоохранительных органов освобождены от ответственности за нанесенный вред, причиненный в результате применения

физической силы, спецсредств, оружия, боевой и специальной техники, если оно осуществлялось в соответствии с требованиями законодательных актов, регулирующих деятельность этих органов;

но, как и ранее, до применения физической силы, спецсредства, оружия, боевой и специальной техники, сотрудник должен предупредить об этом человека, против которого он собирается применять данные средства или приемы. Исключение составляют случаи, когда "промедление в их применении создаст непосредственную опасность для жизни" военнослужащего внутренних войск или других людей либо же "может повлечь иные тяжкие последствия";

силовики смогут проводить личный досмотр и досмотр транспорта при задержании;

сотрудники органов внутренних дел теперь могут запрещать гражданам осуществление видеозапись, кино- и фотосъемку;

но в то же время им разрешается вести звуко- и видеозапись окружающей обстановки, в том числе граждан, при исполнении служебных обязанностей.

Массовые акции протеста в Беларуси начались сразу после оглашения результатов президентских выборов. По данным Центризбиркома, которые оспаривает оппозиция, Александр Лукашенко набрал более 80% голосов, а его основная соперница Светлана Тихановская - 10%. Для разгона демонстрантов применялись дубинки, слезоточивый газ, водометы и светошумовые гранаты. Акции протеста сопровождались массовыми задержаниями и столкновениями с милицией. В столицу Минск неоднократно вводили военную и спецтехнику.