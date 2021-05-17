Израиль нанёс авиаудары по Газе

Израильская авиация нанесла серию ударов по Газе. Массированной бомбардировке подверглись рано утром в понедельник несколько районов.

От севера до юга - взрывы сотрясали город в течение как минимум 10 минут, сообщают СМИ. В заявлении Армии обороны Израиля говорится, что ракеты были выпущены по "террористическим целям".

Ранее премьер страны дал понять: военная кампания завершится нескоро.

Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля:

"Мы продолжаем вести борьбу с террористической организацией в полную силу. ХАМАС заплатит нам очень высокую цену за свою агрессию. За последние дни Армия обороны Израиля поразила более чем полторы тысячи целей".

Неспокойно накануне вечером было на улицах Шейх-Джарраха, где не утихают стычки палестинцев с израильскими военными. Планы властей еврейского государства выселить семьи арабов из этого квартала в Восточном Иерусалиме и вызвали волну протестов и насилия которая захлестнула ряд городов в самом Израиле, в секторе Газа, на Западном берегу реки Иордан.

Воскресенье стало самым смертоносным днём за всё время конфликта: в результате обстрела в Газе были до основания разрушены три многоэтажных здания, десятки людей погибли. Радикалы ХАМАС выпустили сотни ракет по южным городам Израиля, вынудив их жителей прятаться в бомбоубежищах.

Призывы ООН к обеим сторонам прекратить боевые действия пока остаются без ответа. Члены Совета Безопасности провели в воскресенье чрезвычайное заседание по ближневосточному конфликту.

Рияд аль-Малики глава МИД Палестины: "Сколько должно быть убито палестинских гражданских лиц для того, чтобы это вызвало осуждение? Мы знаем об одном израильтянине. А сколько погибло палестинцев? 200 человек".

Однако несмотря на призывы к деэскалации и миру, звучавшие из уст членов Совбеза, итоговой резолюции, ни какого-либо общего заявления не последовало. Против, как сообщается, выступили США, считающие, что дипломатическому процессу разрешения конфликта это не поможет.