Болеть по-настоящему: испанские футбольные фанаты возвращаются на трибуны

Этого момента они ждали более года и вот, наконец, из шкафов можно достать шарфы и футболки любимой команды. В кафе городка Ла-Побла-де-Вальбона собралась группа фанатов клуба "Валенсия". Им повезло - ребята получили билеты на матч и будут поддерживать команду не виртуально, а по-настоящему.

Атмосфера у стадиона "Месталья" в Валенсии напоминает старые, добрые, доковидные времена. Из-за пандемии коронавирусной инфекции зрителей не допускали на спортивные площадки год и три месяца. Сейчас болельщики переживают взрыв положительных эмоций.

Мари Анхелес Челет, болельщица ФК "Валенсия": "По правде говоря, с тех пор, как мне удалось достать билеты, я очень нервничала. Я была очень взволнована. Мы провели 401 день без возможности прийти на стадион "Месталья".

Пако Сенент, болельщик ФК "Валенсия": "Публика для футбола - это все. Я считаю, что без фанатов в этом нет никакого смысла. Это кошмар. Я предпочитаю быть расстроенным и недовольным, но не дома, а на стадионе. Здесь можно кричать. И дома, но соседи могут спросить, мол, что с тобой не так".

В настоящее время в Испании только автономное сообщество Валенсия и Балеарские острова соответствуют критериям проведения массовых мероприятий. Уровень заболеваемости COVID-19 все еще достаточно высокий. От болельщиков, которые хотят попасть на стадион "Месталья" требуют соблюдать правила социального дистанцирования и носить маску. На входе людям измеряют температуру.

Хайме Веласкес, Euronews: "Можно сказать, что в борьбе с коронавирусом в Испании произошел поворотный момент, поскольку болельщикам позволили вернуться на стадионы. Однако количество зрительских мест из-за циркулирующего коронавируса все еще ограничено и большинству фанатов придется и далее смотреть матчи по телевизору".

Минувший год был тяжелым не только для болельщиков. Отмена и перенос мероприятий, падение доходов от продажи прав на трансляцию, все это в целом отразились на финансовом положении футбольных клубов. Менеджеры надеются, что ситуация вскоре станет лучше.

Сальвадор Гонсалес, тренер ФК "Валенсия": "Это отличные новости; мы ждали этого дня. Мы счастливы, что фанаты вернулись на стадион "Месталья". И мы надеемся, что это начало возвращения к нормальной жизни".

Пако и Мари счастливы: их команда одержала победу. Сами болельщики получили представление о том, как могут проходить спортивные состязания после коронавирусной пандемии.

Пако Сенент, болельщик ФК "Валенсия": "Если пять тысяч болельщиков могут так грохотать, только подумайте, как это будет, когда на стадионе соберутся 50 тысяч фанатов".

Возможно, уже в следующем сезоне стадион "Месталья" будет до отказа заполнен футбольными фанатами. Власти Испании планируют достичь коллективного иммунитета к коронавирусу середине августа.