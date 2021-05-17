Европа наращивает темпы вакцинации и возвращается к обычной жизни

В Великобритании почти 70% взрослых людей уже сделали первую прививку от коронавируса. Свыше 37% - полностью иммунизированы. С понедельника в королевстве, за исключением Северной Ирландии, открываются кинотеатры и музеи,. Пабы, рестораны и кафе смогут обслуживать посетителей не только на террасах, но и в помещениях. Вместе с тем, санитарные власти обеспокоены распространением индийского штамма коронавируса.

Мэтт Хэнкок, министр здравоохранения Великобритании: "Пока мы выявили чуть более 1300 случаев индийского варианта. В некоторых частях страны он становится доминирующим, например, в Болтоне (на сесеро-западе Англии). Однако по данным Оксфордского университета, и я хотел бы подчеркнуть, что это результаты лабораторных исследований, а не клинических испытаний, так вот, эти данные дают нам определенную степень уверенности в том, что вакцины работают и против индийского штамма ".

В Испании в ряде регионов отменены ограничительные меры. Многие жители пиренейского королевства минувшие выходные провели на морском побережье. На пляжах открылись кафе и рестораны, которые охотно посещают клиенты.

Франсиска Мунос, туристка: "Нам уже кажется, что мы мало-помалу возвращаемся к нормальной жизни, но мы понимаем, что вирус все еще циркулирует. Многие люди умерли, и вообще, случилось множество неприятных вещей. Так что мы должны быть очень осторожными".

Владельцы и сотрудники ресторанов рады вернуться к работе.

Анхель Прието, сотрудник ресторана: "Уикенд прошел прекрасно. Все места у нас были зарезервированы. Похоже, жизнь налаживается".

В Чехии после почти полугодового вынужденного перерыва с понедельника открылись террасы кафе и ресторанов. При этом посетители должны быть готовы предъявить отрицательный результат теста на коронавирус, или справку о полной вакцинации. Контроль за соблюдением мер санитарной безопасности в заведениях общепита будет осуществлять полиция. В стране так же возобновляют работу фитнес-центры и тренажерные залы. Что касается культурных мероприятий, их теперь разрешено проводить на открытом воздухе.