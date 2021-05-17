Борьба с пандемией в Индии: первые сдвиги

В Индию прибыла вторая партия вакцины от коронавируса "Спутник V". Груз самолётом доставили в воскресенье в южный город Хайдарабад.

Российский препарат стал третьим в списке применяемых для иммунизации населения. В нём также значатся Covishield, разработанный британо-шведской компании AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом, и Covaxin индийской фирмы Bharat Biotech.

Доставка "Спутника V" пришлась кстати: ситуация с коронавирусом в стране остаётся тяжёлой. Правда, впервые за последние несколько недель был отмечен положительный сдвиг. Минздрав Индии зарегистрировал менее 300 тысяч инфицированных за минувшие сутки.

Напомним, антирекорд по числу заражений был зафиксирован в начале мая - свыше 400 тысяч новых случаев.

Общее число инфицированных в Индии приближается к отметке в 25 миллионов. Скончались от инфекции за время пандемии более 270 тысяч человек.

Между тем, в воскресенье на западное индийское побережье обрушился циклон "Тауктаэ", принеся туда ураганные ветры и проливные дожди. Сообщается о восьми погибших.