Папа римский: "Гибель детей на Святой земле неприемлема"

"Гибель детей на Святой земле неприемлема": такими словами Папа Римский Франциск выразил обеспокоенность вооруженными столкновениями между сектором Газа и Израилем. По словам понтифика, ранены сосуществование и братство. Он пожелал израильтянам и палестинцам найти дорогу к диалогу и прощению.

"Я с тревогой слежу за происходящими на святой землей событиями. Множество людей пострадали и многие невинные жизни прерваны. И среди них много дети. Давайте помолимся о мире", — глава римско-католической церкви.

Ранее папа Римский Франциск обратился к международному сообществу с призывом искать совместные решения, чтобы уважать многоконфессиональную и многокультурную самобытность Иерусалима.

В воскресенье понтифик возглавил в соборе Святого Петра мессу с участием верующих общины из Мьянмы и также пожелал им скорейшего преодоления нынешнего тяжелого момента, так в этой стране уже несколько месяцев не прекращаются акции протеста против правления военной хунты.