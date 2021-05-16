"Кровавое воскресенье" в секторе Газа

Воскресный день стал самым кровавым в вооружённом конфликте, вновь противопоставившем палестинцев и израильтян. По меньшей мере 42 палестинца, в том числе 10 детей, были убиты в результате израильских ударов по сектору Газа. Число его жителей, погибших с начала конфликта превысило 190, 58 из них - дети. Более 1200 человек получили ранения

Израиль утверждает, что ведёт кампанию против контролирующей сектор газа радикальной группировки ХАМАС, обстреливающей города еврейского государства. По данным израильтян, они поразили более 1500 военных объектов в палестинском анклаве, в том числе дом лидера ХАМАС в секторе Газа Яхьи Синвара и его брата. Выжили ли братья после удара, пока неизвестно.

В воскресенье премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к согражданам, пообещав, что ХАМАС "заплатит очень высокую цену за свою агрессию". По его словам, "нанесён сильный удар по подземной инфраструктуре радикалов".

За последние сутки из сектора Газа по Израилю было выпущено 120 ракет, а всего с начала конфликта - более 3000. Это намного больше, чем во время войны с ливанской группировкой "Хезболлах" в 2006 году, но значительная часть снарядов была перехвачена.

В Израиле за неделю погибли 10 человек, среди которых двое детей.

В Иерусалиме, который до сих пор оставался вне боевых действий, в воскресенье неизвестный наехал на прохожих в квартале Шейх-Джарах у Дамасских ворот. Пострадали 6 человек, в том числе четверо полицейских. Инцидент был квалифицирован как теракт. Нападавший застрелен.