Депутат-неонацист доставлен в Афины

Ультраправый депутат Европарламента Яннис Лагос, один из лидеров неонациосктой партии "Золотая заря, признанной в Греции преступной организацией ", доставлен в афинскую "Домокос" для особо опасных преступников.

В ночь на воскресенье он был экстрадирован из Бельгии. Лагос был арестован в Брюсселе в конце апреля после того, как Европарламент проголосовал за снятие его депутатской неприкосновенности.

В прошлом году греческий суд приговорил Лагоса к тюремному сроку в 13 лет и 8 месяцев за участие в руководстве "Золотой зари" и хранение оружия. Лагос, пользуясь своим иммунитетом, после оглашения приговора уехал из Греции в Брюссель, чтобы избежать ареста.

Это процесс длился с 2015 года и считается крупнейшим в Греции за последние десятилетия после суда над лидерами профашистской хунты "черных полковников" 1967-1974 годов.

Впервые в Греции партию, проходившую в прошлом в парламент, обвинили в том, что она является преступной организацией. Лидер "Хриси Авги" Никос Михалолиакос, а также пять бывших депутатов, признанных виновными в руководстве этой преступной организацией — Илиас Касидиарис, Яннис Лагос, Христос Паппас, Йоргос Герменис, ИлиасПанайотарос, — были приговорены к более чем 13 годам заключения.