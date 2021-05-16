Израиль обстрелял сектор Газа, ракеты ХАМАС обрушились на пригород Тель-Авива

Палестинские радикальные группировки и израильская армия вот уже седьмой день подряд обмениваются авиаударами. По меньшей мере 26 палестинцев погибли и десятки получили ранения в секторе Газа в результате воздушных налетов. Израильские бомбардировки разрушили несколько домов. Спасатели разбирали завалы, пытаясь найти выживших. Ранее из-под руин одного из зданий удалось вызволить живыми пятерых детей.

Аала Неайзи, спасатель: "Сколько людей осталось под обломками до сих пор неизвестно, но их довольно много. Так говорят члены семей и соседи, поэтому мы продолжаем здесь работать".

В субботу Израиль нанес удары по домам двух командиров ХАМАС и зданию в секторе Газа, где располагались офисы нескольких международных СМИ. В лагере беженцев Эш-Шаты к западу от города Газа, в жертвами израильских обстрелов стали 10 человек.

В воскресенье истребители Армии обороны Израиля подвергли обстрелу военные объекты в штабе разведки ХАМАС в северной части анклава.

С семи часов вечера субботы из сектора Газа по израильским городам, включая Тель-Авив, были выпущены не менее 120 ракет, сообщили в армии обороны Израиля. 11 их них упали в самом приморском анклаве, десятки были перехвачены.

Израиль заявляет, что военные "продолжают наносить удары по террористическим целям в секторе Газа и будут действовать таким же образом по мере необходимости". С десятого мая в результате обстрелов погибли более 170 палестинцев и не менее десяти израильтян.