Испания и Италия активно готовятся к летнему сезону
Кампания по иммунизации европейцев идет полным ходом. Во Франции 20 миллионов граждан получили как минимум первую дозу вакцины от коронавирусной инфекции. Как отмечают местные СМИ, люди спешат сделать прививку в ожидании открытия в ближайшие дни террас кафе и ресторанов, магазинов и учреждений культуры.
Тем временем в Испании, после снятия ограничительных мер в ряде регионов, люди начали выезжать к побережью. На пляжах открывают кафе и рестораны, которые охотно посещают клиенты. В отличие от Португалии, Испания пока еще не открыла свои границы для британских туристов. В доковидное лето в Испании отдыхали более 18 миллионов граждан Соединенного Королевства.
Летний сезон открыли и в Италии, где значительно улучшилась эпидемическая ситуация. Пляжи оборудуют в соответствии с санитарными нормами. Зонтики и лежаки устанавливают в нескольких метрах друг от друга. Страна готовится к приему туристов. С 16 мая отменен карантин для прибывающих из стран ЕС и Шенгенской зоны.
В Польше впервые за последние шесть месяцев открылись террасы кафе и ресторанов. Люди наслаждаются вновь появившейся возможностью встретиться с друзьями. В стране смягчены правила, касающиеся ношения защитных масок. Они обязательны лишь там, где невозможно следовать правилам сохранять социальное дистанцирования.