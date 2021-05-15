В США прививают подростков, в ЮАР еще не завершили вакцинировать медиков

Всемирная организация здравоохранения призвала богатые страны, рассматривающие возможность вакцинации детей и подростков, пересмотреть планы и отдать дозы вакцины от коронавируса бедным государствам. Дети, указывают эксперты, относятся к низкой группе риска, в то время как взрослым прививка крайне необходима. В Южной Африке, где распространен особо опасный вариант коронавируса, вакцинацию еще не завершили медицинские работники.

Карабо Монахенг, оптометрист: "Я надеюсь, что вакцин будет достаточно для всех, кто действительно хочет сделать прививку. Я очень беспокоюсь по этому поводу. Понимаете, вот вчера, например, у людей был назначен прием. Они получили подтверждение, однако многие прождали целый день, но так и не были привиты. Будем надеяться, что станет лучше".

Тот факт, что еще очень многие работники здравоохранения в мире не привиты против коронавируса, свидетельствует о диспропорциях в доступе к вакцинам, подчеркивают в ВОЗ.

Тедрос Аданом Гебрейесус, гендиректор ВОЗ: "Я понимаю, почему некоторые страны хотят вакцинировать своих детей и подростков, но прямо сейчас я призываю их пересмотреть свое решение и вместо этого пожертвовать вакцины механизму COVAX".

В США в минувший четверг началась кампания по иммунизации подростков в возрасте от 12 до 15 лет. Ранее медицинский регулятор страны одобрил применение вакцины от коронавируса производства Pfizer-BioNTech для этой категории граждан. Президент Соединенных Штатов Джо Байден обратился к родителям с просьбой сделать прививки своим детям, подчеркнув, что это еще один важный шаг в борьбе с пандемией.