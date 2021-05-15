Антиизраильские демонстрации в исламском мире и на Западе

В городах исламского мира и Запада проходят массовые манифестации в поддержку палестинцев и против военной операции Израиля в секторе Газа. В Багдаде участники многотысячной демонстрации жгли израильские флаги.

В Лондоне пропалестинские активисты организовали многолюдное шествие от Гайд-парка до здания израильского посольства в Великобритании. Его участники потребовали от британского правительства оказать давление на Израиль и остановить бомбардировки Газы.

Пропалестинские акции прошли и в ряде городов Франции. «Преступления против палестинцев признаёт и критикует ООН, — говорит пропалестинская манифестантка в Монпелье. — Она также осуждает [израильскую] колонизацию Палестины. Но, несмотря на это, международное сообщество ничего не делает, также как и Международный уголовный суд. Это возмутительно».

Несмотря на то, что в Париже пропалестинская демонстрация не была согласована с городскими властями, на нее вышло несколько сот человек. Для их разгона полиция применила водомёты и слезоточивый газ. В четверг министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен распорядился запретить субботнюю пропалестинскую демонстрацию в Париже, напомнив, в 2014 г. подобные акции спровоцировали беспорядки.