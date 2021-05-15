Газа - Израиль: ООН призывает прекратить насилие

На фоне новой эскалации в регионе палестинцы на Западном берегу реки Иордан в семьдесят третий раз отметили День Накба - кататрофы минутой молчания, маршем и демонстрациями. 15 мая они считают датой потери своей родины в 1948 году. Накануне было образовано государство Израиль, но ещё до этого, а затем и после арабо-израильских войн начался исход сотен тысяч палестинцев.

В городе Газа состоялись похороны 10 членов одной семьи, убитых в результате израильского авианалёта в субботу утром. 8 погибших - дети, выжил лишь один шестимесячный малыш.

Обстрелы сектора Газа и территории еврейского государства не прекращаются: израильская армия и палестинское движение ХАМАС продолжают обмениваться ударами.

Израиль утверждает, что поражает объекты радикалов в секторе Газа. По подсчётам израильских военных, они выпустили более 2300 ракет по городом еврейского государства.

С начала противостояния погибли около 140 палестинцев, в том числе около 40 несовершеннолетних. Жертвами ударов палестинских радикалов стали не менее 10 израильтян. Один из них был убит в субботу в Рамат-Гане, пригороде Тель-Авива.

К палестинцам и израильтянам обратилась Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет:

"В результате этого продолжающегося цикла насилия не может быть победителя, не может быть устойчивого мира. Я настоятельно призываю все стороны и государства, обладающие влиянием, принять незамедлительные меры для обеспечения соблюдения международного права, ослабления напряженности, предпринять шаги по урегулированию конфликта".

Совет Безопасности ООН проведет публичное виртуальное заседание по палестино-израильскому конфликту. Ожидается, что во встрече примут участие посланник ООН на Ближнем Востоке, а также представители Израиля и Палестинской администрации.