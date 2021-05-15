Ближний Восток: новые авиаудары, столкновения и беспорядки

В субботу утром результате авиаудара Израиля по одному из домов в секторе Газа погибли по меньшей мере восемь палестинцев. Жилое здание находилось в лагере беженцев Эш-Шаты к западу от города Газа. Дом, в котором проживали члены одной семьи, при бомбардировке был полностью разрушен. Около 20 пострадавших доставлены в центральную больницу Газы. С понедельника между Израилем и сектором Газа продолжается обмен ракетными ударами. Обострением конфликта обеспокоены в ООН.

Стефан Дюжаррик, официальный представитель генерального секретаря ООН: "Генеральный секретарь (Антониу Гутерриш) призывает все стороны конфликта немедленно прекратить боевые действия в Газе и Израиле. Продолжающаяся военная эскалация причинила огромные страдания и разрушения. Она унесла жизни десятков мирных жителей, в том числе, к сожалению, многих детей".

В Кафр-Кане на севере Израиля, на фоне ареста одного из лидеров исламистов, вспыхнули беспорядки. В израильских военных арабы бросали камни, перекрывали дороги и стреляли в стражей порядка. Как сообщила израильская полиция, ранения получили девять человек. Четверо находятся в тяжелом состоянии.

В пятницу израильская полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты для разгона палестинцев во время беспорядков в иерусалимском районе Силуан, преимущественно населенном арабами.

Вслед за противостоянием израильтян и палестинцев в Восточном Иерусалиме столкновения начались на Западном берегу реки Иордан. Сотни палестинцев в разных городах вышли на улицы в знак протеста против действий Израиля в секторе Газа и Восточном Иерусалиме. В палестинском Красном Полумесяце заявили, что в стычках с израильскими военными пострадали более ста человек. Не менее десяти палестинцев были застрелены военными. Еще один был убит при попытке нападения на израильского солдата.