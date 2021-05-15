В восточной Азии растёт число заражений коронавирусом

Власти Тайваня ввели жёсткие ограничительные меры в столичном городе Тайпее и области на фоне резкого роста заболеваемости ковидом, самого большого на этом острове за всё время пандемии. В ожидании карантина местные жители поспешили закупиться едой на несколько дней вперёд, опустошив полки магазинов. По итогам прошлого года остров считался примером успешного противостояния коронавирусу, но волна заболеваемости не миновала и его.

Рост заболеваемости ковидом и, как следствие, ужесточение санитарных мер наблюдается в еще одном китаеязычном мегаполисе — Сингапуре.

А в двух крупнейших городах Индии, Мумбаи и Дели, наконец, зафиксирован спад в суточном приросте новых заражённых. В то же время индийское правительство предупреждает о росте заболеваемости в сельской местности, где проживают две трети населения страны. За последние сутки в Индии от последствий ковида скончались 3 890 человек.