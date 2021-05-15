Израиль разрушил здание иностранных корпунктов в Газе

Израильская авиация нанесла ракетный удар по одиннадцатиэтажному зданию в Газе, в котором располагались редакции международных средств массовой информации, в том числе американского агентства Assiciated Press и катарского телеканала «Аль-Джазира». Удар полностью разрушил здание.

О предстоящем ударе владелец здания был предупреждён израильскими военными за час до нанесения, что позволило эвакуировать всех людей, но не имущество редакций и других офисов.

Председатель правления агентства Associated Press Гари Пруитт выразил возмущение ракетным ударом по зданию редакций, подчеркнув, что он представлял реальную угрозу человеческим жизням. Он также указал на то, что в результате разрушения здания корпунктов, мир будет хуже информирован о том, что происходит в секторе Газа.

Израильская армия объяснила авиаудар тем, что, по её данным, в здании находилось военное оборудование, принадлежавшее разведывательным службам движения ХАМАС, а редакции средств массовой информации исламисты использовали как «живой щит». Премьер-министр Биньямин Нетаньяху уже обсудил инцидент с президентом США Джо Байденом.