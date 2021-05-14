Привился? Снимай маску и улыбайся!

Привился? Снимай маску! В США разрешили гражданам, получившим вторую дозу, больше не соблюдать требования и расстаться с неотъемлемыми атрибутами пандемии — дополнительный и, по мнению властей, очень существенный стимул записаться на прививку. В Вашингтоне при этом подчеркнули, что заставлять прививаться никого не будут.

Все, кто полностью вакцинирован, смогут делать что угодно — и на улицах, и в помещении — без масок и без соблюдения социальной дистанции. Рошель Валенски директор центра по контролю и профилактике

Президент Джо Байден, ещё в январе получивший вторую дозу вакцины, подаёт пример, проявляясь в саду Белого дома без маски.

Джо Байден, президент США:

"Вакцинируйтесь или носите маску. Прививка или маска. Лучше прививка. Если вы полностью вакцинированы, вы сможете снять маску и делать то, чем американцы так хорошо известны в мире: всем улыбаться!"

В американском минздраве заявляют, что масштабная прививочная кампания сделала своё дело: уровень смертности и число болеющих — самые низкие за несколько месяцев, а число новых случаев — наименьшее с самого начала пандемии.

Сейчас вакцинировались 154 миллиона американцев — 46% населения. Из них обе дозы получили 117 миллионов.