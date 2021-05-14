Сальвини уходит от суда

Судебного процесса в отношении Маттео Сальвини, бывшего министра внутренних дел Италии и вице-премьера страны, не будет. Такое решение вынес в пятницу суд итальянского города Катания. Сальвини обвинялся в незаконном удержании людей и нарушении должностных полномочий, поскольку запретил высадку с корабля береговой охраны «Грегоретти» 130 мигрантов, спасённых в Средиземном море в июле 2019 года.

Между тем, около месяца назад по аналогичному делу в отношении Сальвини было назначено судебное слушание, намеченное на 15 сентября. Речь идёт о событиях августа 2019 года, когда бывший министр запретил высадку на берег 147 мигрантов, спасённых судном неправительственной организации Open Arms.