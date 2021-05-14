* В пакистанском Лахоре с помощью паяльной лампы, мясницких ножей и осколков для стекла можно постричься и причесаться. Парикмахер Али Аббас таким необычным образом привлекает клиентов с 2016 года. Столь оригинальные услуги стоят вдвое дороже обычной стрижки ножницами, но популярность Али только растёт.
* В Гватемале пиццайоло следит не только затем, чтобы пицца не подгорела, но и за тем, чтобы её не унесло: он готовит угощение на лаве вулкана Пакая. Пока другие пытаются успокоить извержение молитвой, Давид Гарсия пользуется случаем. По его словам, на раскалённой лаве тесто запекается почти мгновенно и хрустит просто восхитительно.
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