* В пакистанском Лахоре с помощью паяльной лампы, мясницких ножей и осколков для стекла можно постричься и причесаться. Парикмахер Али Аббас таким необычным образом привлекает клиентов с 2016 года. Столь оригинальные услуги стоят вдвое дороже обычной стрижки ножницами, но популярность Али только растёт.

* В Гватемале пиццайоло следит не только затем, чтобы пицца не подгорела, но и за тем, чтобы её не унесло: он готовит угощение на лаве вулкана Пакая. Пока другие пытаются успокоить извержение молитвой, Давид Гарсия пользуется случаем. По его словам, на раскалённой лаве тесто запекается почти мгновенно и хрустит просто восхитительно.