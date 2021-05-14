Дело Медведчука: деолигархизация или "охота на ведьм"?

Вокруг судебного преследования украинского депутата и бизнесмена Виктора Медведчука разгораются новые страсти. Накануне, по решению Печерского районного суда Киева, лидер политсовета партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" был отправлен под домашний арест по делу о госизмене и нарушении законов и обычаев войны.

В авторской колонке для издания Focus украинский президент Владимир Зеленский отмечает, что его законно лишили возможности "наносить разрушительный вред государственной безопасности", и обещает в ближайшее время представить обществу законопроект о де оли гархизации, который зафиксирует системный взгляд на существующую проблему "особых" граждан в стране.

В Москве же - а Медведчук известен своими близкими связями с российским президентом - желают убедиться, что речь не идет об "охоте на ведьм". Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отметив, однако, что происходящее - внутреннее дело Украины.

Сам Владимир Путин также высказался по поводу произошедшего в ходе совещания с членами Совбеза РФ: "Решения явно политические и избирательные, направленые только на одно — зачистить политическое поле от тех сил, которые выступают за мирное разрешение кризиса на юго-востоке Украины, в Донбассе, и за добрососедские отношения с Россией".

Украинский депутат Виктор Медведчук и президент РФ Владимир Путин - март, 2020 г. Alexei Nikolsky/Sputnik

Собравшиеся накануне у здания суда националисты с такой постановкой вопроса не согласны. Предпринимателя обвиняют в передаче российской стороне документальной базы газового месторождения в Крыму и сведений о дислокации секретного военного подразделения вооруженных сил Украины, а также в вербовке граждан для антигосударственной деятельности в интересах исключительно Москвы.