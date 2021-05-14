Пещера Ласко: путешествие в прошлое

Оказаться в далёком прошлом можно, побывав во французской Дордони, где воссоздана знаменитая пещера Ласко. 19 мая, после шестимесячного перерыва, посетители вновь смогут увидеть настенные изображения животных, людей и другие рисунки, сделанные в доисторическую эпоху. Говорит Франк Дусе, сотрудник музея:

– У нас в планах организовать посещение с факелами. Представьте себя в неосвещённую пещеру. Вы можете возразить – мол, мы же тогда ничего не увидим. Но на самом деле, как и 20 тысяч лет назад, с помощью факела можно будет, переходя от стены к стене, освещать и любоваться всеми этими картинами.

Пещера Леско была случайно обнаружена четырьмя подростками в 1940 году, когда одна из их собак упала в яму. Учёные обнаружили здесь около шести тысяч различных фигур. Решение сделать копию пещеры было вызвано тем, что из-за обилия туристов древние рисунки стали разрушаться.