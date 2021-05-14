Всплеск антисемитизма в ФРГ: задержаны более десятка человек

На фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке полиция ФРГ задержала более десятка участников выступлений, которые те называют антиизраильскими. Их подозревают в выкрикивании антисемитских лозунгов, сожжении флага еврейского государства, закидывании камнями синагог, а также попытке вандализма у мемориала, установленного на месте погромов 1938 года.

"Здесь, в Германии, люди выходят на улицы, чтобы протестовать против политики Израиля. Конечно, у нас демократия, и подобные мирные манифестации разрешены. Но те, кто выходит на демонстрации лишь для того, чтобы заявить о своей ненависти к евреям, злоупотребляет правом на проведение митингов. Наша демократия не приемлет антисемитские демонстрации", - отметил Штеффен Зайберт, официальный представитель федерального правительства.

О том, что подобные выступления не потерпят власти страны, заявила ранее и канцлер ФРГ. При этом Ангела Меркель назвала ракетные обстрелы территории Израиля "террористическими атаками".

"Произошедшее не имеет ничего общего с проявлением солидарности с Палестиной, это лишь яркие проявления антисемитизма, попытки выразить ненависть по отношению к евреям, ничего более. Подобная агрессия неприемлема и очень нас беспокоит", - говорит Зигмунд Кенигсберг, уполномоченный еврейской общины Берлина по борьбе с антисемитизмом.

Тревожные инциденты произошли в Мюнстере, Бонне и Дюссельдорфе. Власти земли Северный Рейн-Вестфалия, включающей все три города, пообещали усилить меры безопасности в местных синагогах.