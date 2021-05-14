Французские рыбаки – жертвы "брексита"

Французские рыбаки годами ловили рыбу в Ла-Манше, вблизи острова Джерси. Прежде суда из Нормандии могли заходить в эти воды на 100 дней в году, но теперь речь идёт лишь о 22 днях – согласно новым правилам, установленным Великобританией после «брексита».

– Видите эту красную линию? – говорит Батист Генон, французский рыбак. – Нам больше нельзя за неё заплывать. А здесь уже наш берег, и нам теперь негде развернуться, чтобы работать. Раньше мы везде моги ловить рыбу, но теперь всё изменилось.

У рыбаков эта ситуация вызывает гнев и недоумение. Они убеждены, что новые правила причиняют вред не только им, но и жителям острова:

– Джерси нуждается в нас, им нужна Франция, чтобы продавать свою продукцию, и они нужны нам – ведь это половина нашей рыболовной зоны. Они нарушили соглашение, которое выполнялось годами.

Неделю назад местные моряки провели демонстрацию, протестуя против новых мер, на основе которых лишь 41 французское судно из 344, сделавших запрос, получило разрешение рыбачить в водах острова.

В четверг власти Джерси, стремясь успокоить ситуацию, временно сняли введённые ранее ограничения до первого июля. Моряки надеются, что к этому времени на переговорах будет найден компромисс.