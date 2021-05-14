Израиль стягивает войска к Газе

Израиль подтянул к границе с сектором Газа дополнительные войсковые соединения. Танковые удары нанесены по тем районам, откуда продолжается ракетный обстрел территории еврейского государства. Задействованы также боевая авиация и артиллерия. Израильская армия утверждает, что нанесла удар по пусковым установкам ХАМАС. Палестинцы говорят, что с начала конфликта жертвами ударов стали около 120 человек, в основном мирных жителей, сотни получили ранения.

Израиль сообщил о девяти погибших. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что операция в секторе Газа будет длиться столько, “столько потребуется”, пообещав, что ХАМАС заплатит высокую цену.

Израильская стороная подчёркивает, что речи о сухопутной операции в секторе Газа пока не идёт, так как её солдаты пока не пересекали границу анклава. Сообщается также, что в четверг северные районы Израиля были обстреляны и из Ливана - предположительно из лагерей палестинских беженцев на юге страны. Ливанские военные ведут расследование

На фоне этой эскалации в самом Израиле продолжаются столкновения между еврейскими и арабскими гражданами страны. Полиция говорит о крупнейшей за десятилетия вспышке насилия.