Французские повара времени не теряют

Прогулка в лес для знакомства с растениями, которые можно готовить: это один из учебных курсов, которые проводят эти эльзасские шеф-повара в ожидании долгожданного открытия баров и ресторанов во Франции на следующей неделе.

Вынужденное бездействие рестораторы пытаются провести с пользой.

Левон Авагян, шеф-повар ресторана La Casserole в Страсбурге:

"Такие перерывы в работе повара - это просто ужасно, это сложно. Благодаря этим тренингам мы поддерживаем форму до тех пор, пока не откроются рестораны".

В разгар коронавирусного кризиса такие мероприятия стали набирать обороты. Обычно у этих профессионалов нет времени на тренировки. .

Седрик Бодо, повар в ресторане Domaine du Moulin в Энсисхайме:

"Спустя 25 лет немного необычно снова оказаться на школьной скамье и получить возможность учиться, как простой ученик средней школы. Но это очень полезно: вы узнаёте новое, новые тенденции, которые позволят нам потом лучше соответствовать ожиданиям нашей растущей клиентуры".

Этот центр профессионального обучения недалеко от Страсбурга никогда не пустовал с тех пор, как в октябре прошлого года было объявлено о втором локдауне во Франции. Для рестораторов он означал частичную или полную безработицу. Зато для учебного центра этот был период повышенной активности.

Лайонел Барет, советник по обучению:

"Можно сказать, что за шесть месяцев с начала этого года мы заработали практически столько же, сколько за полный год".

Французские рестораны будут готовы принять своих клиентов с 19 мая. Повара возвращаются на кухню во всеоружии.