Вакцинация для подростков в Венгрии

Программа вакцинации в Венгрии теперь распространяется и на подростков. В конце апреля власти объявили, что молодые жители страны в возрасте от 16 до 18 лет смогут получить прививку компании Pfizer после экзаменов и более 90 тысяч подростков — это половина возрастной группы — записались на прием, для которого требуется разрешение родителей.

17-летний Тамаш уверен, что прививка поможет вернуться к нормальной жизни. Он также хочет защитить свою семью. "Я с нетерпением ждал этой возможности, когда впервые было объявлено, что нашу возрастную категорию скоро будут вакцинировать, я сомневался, приходить на прививку или нет, но затем я понял, что точно да, нужно вакцинироваться", — говорит он.

Бенце тоже не хочет случайно принести инфекцию домой, поэтому сразу записался на прием. При этом многие члены его семьи до сих пор ждут своей очереди. "Я занимаюсь велоспортом, принимаю участие в соревнованиях. Я это делаю ради семьи и друзей и ради собственного здоровья, я не хочу заболеть".

Вирусолог Миклош Русвай уверен, что коронавирус опасен для молодежи. Симптомы постковидного синдрома могут проявляться в течении месяцев после окончания болезни. Он подчеркивает важность вакцинации среди молодежи. "Мы уже делаем прививки детям в возрасте от 6 до 11 лет в пробной группе. Думаю, что к осени, когда начнется новый учебный год, все дети школьного возраста смогут прийти на занятия полностью вакцинированными", — объясняет эксперт.

"В Венгрии есть возможность выбора из шести препаратов — это Pfizer/Biontech, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, а также китайский Sinopharm и российский "Спутник V". К настоящему времени первую дозу прививки получили почти 4,5 млн человек и , согласно планам правительства, к середине июня полную вакцинацию пройдет те, кто выбрал прививку одной из западных стан", — передает из Будапешта корреспондент Euronews Оливия Харангозо.