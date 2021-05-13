Эди Рама: "Европа завещана Албании"

На конференции "Состояние Союза" во Флоренции нам удалось побеседовать с премьер-министром Албании Эди Рамой, который недавно был переизбран на третий срок подряд, побив рекорд для этого западнобалканского государства. Стремление Албании вступить в Еврооюз заняло центральное место на прошедших парламентских выборах.

Джорджия Орланди, Euronews:

"Премьер-министр Эди Рама, большое спасибо, что присоединились к нашей программе. В попытке вступить в Евросоюз Албания может сделать шаг вперед: в ближайшее время планируется провести первую конференцию для начала переговоров между Албанией и другими странами ЕС. Насколько это значительный шаг?"

Эди Рама, премьер-министр Албании:

"Сложно сказать, очень сложно. Мы планировали сделать этот шаг еще несколько лет назад, а затем снова и снова. Но этого не произошло из-за внутренней динамики в Европейском Совете. Мы надеемся, что сейчас это произойдет. Так что это непросто".

Euronews:

"Что вы будете делать, если переговоры снова застопорятся?"

Эди Рама:

"Мы не планируем ничего иного, кроме как продолжать работать над этим, потому что для нас Европа - это не политическое направление или цель, Европа - это религия, и никто не может предать эту религию в Албании просто потому, что Европа нам завещана и в то же время это то, что мы должны дать нашим детям. Поэтому мы будем работать еще усерднее и усерднее, чтобы сделать Абанию полноценно функционирующим европейским государством".

Euronews:

"Вступление Албании в ЕС было вашим главным политическим обещанием с самого начала. С учетом этих прошедших лет, что вступление в ЕС значит для Албании сегодня?"

Эди Рама:

"Это значит всегда столько же, сколько значило с самого первого дня. Албанцы никогда не уставали бороться за то, чтобы стать частью Европы, конечно, наступало разочарование, когда Европа не выполняла своих собственных обещаний. Мы сделали свою домашнюю работу и будем продолжать ее делать, потому что, как я уже сказал, для нас Европа - это цель, которая была у нас с первого дня, когда мы вышли из коммунизма. И впервые в истории мы можем выбирать. У нас никогда не было выбора, за нас решали другие. Мы находились в разных пространствах, но не в том, в котором мы всегда хотели быть, а именно - в Европейском Союзе".

Euronews:

"Процесс вступления в ЕС затянулся дольше, чем ожидалось - кажется, что Западные Балканы стали полем битвы для внешних сил, что вы думаете по этому поводу, как Албания к этому относится?"

Эди Рама:

"Не будучи полностью интегрированными в Европейский Союз, Западные Балканы остаются серой зоной, сохраняющей привлекательность и потенциальные шансы для других игроков - для третьих игроков, которые не имеют такого же благожелательного отношения и тех же ценностей и принципов, которые предлагает Европейский Союз. Для Албании я не вижу никакой непосредственной опасности, потому что албанцы очень фанатично относятся к Западу и Европейскому Союзу, но у других стран есть гораздо больше проблем с этим влиянием со стороны других игроков".

Euronews:

"За последние несколько лет Албания прошла через масштабные конституционные изменения, усилила борьбу с коррупцией, провела реформы. Ситуация улучшилась, но этого недостаточно. По-вашему, насколько Албания продвинулась вперед, в частности, в том, что касается верховенства закона?"

Эди Рама:

"Есть большая разница между тем, чтобы стать членом Европейского Союза и вступить на полноценный путь переговоров. Сегодня мы, конечно, еще не готовы быть членами ЕС, но в нашем сегодняшнем состоянии мы уже более чем готовы вступить в полноценный процесс переговоров. Но именно здесь находится противоречивая точка, и именно здесь Европа проявляет недальновидность и даже лицемерие, потому что Албания заслуживает вступления в полномасштабные переговоры".

Euronews:

"Как вы думаете, прогресс, о котором вы сказали, помог вашему переизбранию?"

Эди Рама:

"Я думаю, что народ Албании четко понимает, что работа не закончена, третий мандат - это четкий мандат на завершение работы, а не награда за работу, которая уже завершена".

Euronews:

"Я хотела бы коснуться процесса расширения ЕС на Западных Балканах. Как вы относитесь к неофициальному документу, циркулирующему в Брюсселе и рекомендующему перекройку границ Западных Балкан? Президент Северной Македонии считает, что это было бы настоящей катастрофой".

Эди Рама:

"Мое мнение очень простое: пока мы - а когда я говорю "мы", я имею в виду всех участников и игроков: Европейский Союз, Соединенные Штаты, игроков в регионе, - не приступим к решению проблемы статус-кво с предельно открытым и четким подходом, разочарование будет сохраняться, и будут появляться разные идеи, от самых нелепых до самых странных, потому что статус-кво - это не вариант. И хотя у нас есть глубокие разногласия, с которыми нам предстоит разобраться, мы должны согласиться не соглашаться с ними и в то же время всемерно укреплять наше сотрудничество, чтобы создать в регионе полноценно функционирующую Шенгенскую зону с реализацией всех свобод Европы".